È stata aperta ufficialmente la rotatoria al bivio per Bancali, il tratto di strada al confine tra Porto Torres e Sassari.

L'intervento è stato concluso all'incrocio tra la ex statale 131 e la strada per Bancali, una delle intersezioni a rasotra le più pericolose, che collegano i centri di Sassari a PortoTorres e la provinciale 56 in direzione Platamona.

Una soluzione attesa dagli automobilisti su uno dei punti critici dell'arteria ad alta intensità di traffico. Dopo il via libera dei Comuni di Sassari e Porto Torres, il progetto predisposto dall’amministrazione provinciale era stato avviato grazie alla disponibilità dei fondi, circa 600mila euro, necessari a regolare la viabilità e a mettere in sicurezza il collegamento con l’asse viario per Sassari.

Un tratto fortemente critico che ha fatto registrare numerosi incidenti gravi, alcuni mortali, a causa della elevata velocità e della mancanza di precedenza con cui si affronta l’uscita dalla provinciale per immettersi nella ex 131.

