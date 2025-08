Non ce l’ha fatta Francesco Pintus, il militare di 47 anni originario di Meana Sardo ma residente a Quartu, rimasto gravemente ferito nel terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla nuova 125, all’altezza di Geremeas, in territorio di Maracalagonis.

Le lesioni riportate nell’impatto sono purtroppo risultate fatali. I medici del Brotzu hanno fatto di tutto per tentare di salvargli la vita: ieri, all’arrivo in ospedale con l’elisoccorso, era stato sottoposto a due complessi interventi chirurgici ed era stato trasferito in Rianimazione. Era stato deciso di effettuare un’altra operazione nella giornata di domani, ma le condizioni di Pintus sono precipitate e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo le 18 di oggi.

Il militare viaggiava con due colleghi a bordo di uno dei quattro veicoli – tre auto e un furgone – distrutti nello schianto, che ha provocato otto feriti in tutto. La dinamica ancora non è chiara: all’origine della carambola ci sarebbe un frontale tra due auto, poi colpite con un tamponamento a catena da un’altra auto e dal furgone.

Le condizioni di Pintus sono apparse subito molto critiche e per il primo soccorso era stato chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus. Quattro in tutto i codici rossi con i coinvolti – anche un bambina – distribuiti tra vari ospedali di Cagliari: nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata