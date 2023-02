Un centinaio di sardi sono bloccati all’aeroporto di Milano Malpensa.

L’aereo della compagnia Easyjet, che sarebbe dovuto decollare in serata, per cause sconosciute non è partito e i passeggeri hanno preso d’assalto gli uffici della compagnia per capire il perché.

Alla fine, nonostante già alle 19 pare fossero state espletate tutte le operazioni per permettere l’accesso nel velivolo, è stato comunicato che l’aereo sarebbe decollato domattina.

La compagnia nel suo sito ha fatto sapere di essersi attivata per fornire una camera d’albergo ai passeggeri, per permettere loro di passare la notte con un minimo di comfort.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata