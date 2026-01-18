Ritardi e treni cancellati in Sardegna: passeggeri bloccati da più di un’ora a San GavinoIl disservizio si sta registrando a causa di un inconveniente tecnico a Decimomannu
Problemi tecnici a Decimomannu rallentano e in alcuni casi fermano le corse dei treni in Sardegna.
Il disservizio si registra oggi, 18 gennaio, a causa di un «inconveniente tecnico alla linea a Decimomannu», fa sapere Trenitalia, precisando che i treni possono subire «ritardi e cancellazioni».
Centinaia di passeggeri del regionale Sassari-Cagliari sono bloccati da oltre un’ora a San Gavino, attivata per il momento una sola navetta per Elmas.
Almeno tre le corse cancellate nel pomeriggio, altri convogli in arrivo a Cagliari registrano pesanti ritardi.
(Unioneonline)