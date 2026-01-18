Problemi tecnici a Decimomannu rallentano e in alcuni casi fermano le corse dei treni in Sardegna.

Il disservizio si registra oggi, 18 gennaio, a causa di un «inconveniente tecnico alla linea a Decimomannu», fa sapere Trenitalia, precisando che i treni possono subire «ritardi e cancellazioni».

Il tabellone degli arrivi a Cagliari
Centinaia di passeggeri del regionale Sassari-Cagliari sono bloccati da oltre un’ora a San Gavino, attivata per il momento una sola navetta per Elmas.

Almeno tre le corse cancellate nel pomeriggio, altri convogli in arrivo a Cagliari registrano pesanti ritardi.

