La guerra tra Usa e Iran, che ha provocato la chiusura dello Stretto di Hormuz, con migliaia di petroliere bloccate, fa temere per le scorte di benzina e gasolio. E i prezzi sono iniziati a schizzare alle stelle, con i rincari che si fanno sentire anche in Sardegna.

Sulla 131, ad esempio, il gasolio vola ormai verso i 2 euro. A Muros, alle porte di Sassari, il prezzo più alto: 1,949 al litro. Emblematico della situazione anche quanto sta accadendo nei distributori dove si sono registrati rincari considerati ancora “accettabili”. Come al distributore di Predda Niedda, alle porte di Sassari: fila lunghissima per il rifornimento a 1,808 euro al litro, un prezzo che sino a ieri sarebbe stato considerato “folle”.

