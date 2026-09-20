L’avviso
20 settembre 2026 alle 15:59aggiornato il 20 settembre 2026 alle 16:02
Rischio temporali, l’allerta gialla estesa fino a stanotteBollettino della protezione civile valido fino alle 21
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La protezione civile regionale ha esteso l’allerta meteo con criticità ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico per temporali.
L’avviso riguarda tutta la Sardegna ad eccezione della Gallura ed è valido fino alle 21 di questa sera. In precedenza la protezione civile aveva emesso un’allerta valida fino alle 18 odierne.
La situazione è in miglioramento nella giornata di domani.
(Unioneonline/A.D.)
© Riproduzione riservata