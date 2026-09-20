La protezione civile regionale ha esteso l’allerta meteo con criticità ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico per temporali.

L’avviso riguarda tutta la Sardegna ad eccezione della Gallura ed è valido fino alle 21 di questa sera. In precedenza la protezione civile aveva emesso un’allerta valida fino alle 18 odierne. 

La situazione è in miglioramento nella giornata di domani.

(Unioneonline/A.D.)

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