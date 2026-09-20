Un viaggio umano, professionale e profondamente solidale: è il cuore di “Alcune settimane con dr. Munjiu”, il libro di Pier Paolo Deidda che verrà presentato martedì 22 settembre alle 17 nella Biblioteca Comunale.

Un appuntamento che unisce testimonianza, impegno civile e sostegno concreto alle famiglie africane che vivono ogni giorno la fragilità dell’accesso alle cure.

Il volume ripercorre l’esperienza del medico durante il suo periodo di volontariato in Africa: settimane trascorse tra ambulatori sovraffollati, corsie improvvisate, villaggi isolati e storie di bambini e madri che lottano quotidianamente per il diritto alla salute.

Un racconto diretto, costruito attraverso episodi, volti e situazioni che restituiscono la complessità di un contesto dove la medicina è spesso questione di urgenza, creatività e resistenza.

La presentazione offrirà l’occasione per ascoltare dalla voce dell’autore le motivazioni che lo hanno spinto a partire, le difficoltà affrontate e il valore umano di un’esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso professionale.

Il ricavato della vendita dei libri sarà interamente destinato all’acquisto di medicinali indispensabili per la cura dei bambini e delle famiglie seguite durante la missione. Un gesto che trasforma la narrazione in azione concreta, rafforzando il legame tra la comunità di Norbello e le realtà africane sostenute dal progetto.

La serata si preannuncia come un’occasione di confronto e sensibilizzazione, capace di unire cultura, solidarietà e testimonianza diretta. Un invito a guardare oltre i confini del paese, riconoscendo il valore di chi sceglie di mettere la propria professione al servizio degli altri.

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