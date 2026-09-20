Incidente nella tarda mattinata di oggi a Gadoni, dove un pensionato di 77 anni ha perso la vita mentre si trovava a bordo del proprio trattore.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando nel suo terreno in località “Tudusia” quando per cause ancora da accertare, il mezzo su cui operava si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto l’arrivo del 118, elisoccorso e Vigili del fuoco che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’agricoltore. Grande il cordoglio nel paese dove il 77enne era particolarmente conosciuto e stimato, con decine di cittadini che si sono riversati sul luogo della tragedia, dove sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito.

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