Le ricerche di Francesca Deidda continuano: è ripreso questa mattina il lavoro delle squadre nelle campagne lungo il vecchio tracciato della vecchia Orientale, per trovare tracce della quarantaduenne scomparsa da maggio da San Sperate e che, secondo la Procura, è stata uccisa dal marito, Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Al lavoro dalle prime luci dell'alba i carabinieri della Compagnia di Iglesias e i Cacciatori di Sardegna. La battuta sta interessando l'area già ispezionata nei giorni scorsi, all'altezza del chilometro 35 dell'ex Orientale Sarda, dove sono stati trovati effetti personali della scomparsa, ma anche in altre zone. Al momento non sono ancora arrivati ed entrati in azione i cani molecolari.

Si attendono gli esiti degli accertamenti biologici dei carabinieri del Ris sul bite dentale, riconosciuto come appartenuto a Francesca Deidda, trovato nel primo giorno di ricerche – che un odontotecnico ha individuato come quello che aveva realizzato per la donna – ma anche sulle tracce di sangue rinvenute su una roccia e su uno straccio.

