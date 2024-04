Era stata annunciata dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. Domani sarà approvata: la Giunta regionale dirà sì alla moratoria sugli impianti di energia rinnovabile in Sardegna. Lo si apprende da fonti vicine alla presidenza.

Nella bozza del disegno di legge che arriverà all’attenzione dell’esecutivo durante la riunione in viale Trento sarà previsto che fino all'adeguamento del piano paesaggistico regionale e all'approvazione della legge sulle aree idonee, verranno attivate le misure di salvaguardia, con il divieto di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che pregiudicano paesaggio, territorio e comportano consumo di suolo.

L'obiettivo, come più volte ribadito dalla presidente che ieri ha annunciato in consiglio l'arrivo in giunta del ddl, è frenare la speculazione e non la transizione ecologica.

