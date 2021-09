Situazione in costante aggiornamento, quella degli ospedali dell’Isola, alle prese con la continua “pressione” dei pazienti Covid.

Secondo i dati dell’agenzia Agenas che monitora costantemente l’occupazione dei posti disponibili, in Sardegna l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (uno dei parametri fondamentali per un eventuale passaggio in zona gialla) si attesta, nella serata di martedì 7 settembre, al 15%, contro una soglia limite fissata al 10%.

Invece, per quanto riguarda i posti letto in area medica, attualmente i pazienti affetti da coronavirus occupano il 14% di quelli disponibili (-1%), contro una soglia massima fissata al 15%.

La combinazione dei due dati dovrebbe dunque assicurare all’Isola, che resta in bilico, il mantenimento della fascia bianca.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione martedì 7 settembre 2021, i pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva negli ospedali dell’Isola sono trenta, due in più rispetto al precedente aggiornamento.

I pazienti ricoverati per Covid nei reparti di area medica dell’Isola, invece, sono 232, ovvero tre in meno rispetto a ieri.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata