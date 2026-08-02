Nuovo avviso del Ministero della Salute per Cagliari: confermato anche per lunedì 3 agosto 2026 il livello 3 di allerta (codice rosso, il più elevato) per le ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite resteranno sempre molto alte.

Resta valido, per tutta la giornata, anche l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature diramato nei giorni scorsi dalla Protezione Civile regionale, che prevede su tutta la Sardegna “temperature massime molto elevate, inizialmente confinate alle zone interne, e in successiva espansione. Le temperature massime saranno localmente superiori ai 40 gradi, con picchi intorno ai 44 attesi anche nella giornata di lunedì.

Per limitare i rischi per la salute della popolazione, a Cagliari il Centro Operativo Comunale ha confermato la chiusura del cimitero di San Michele nella fascia oraria dalle 12.30 alle 16 (i cimiteri di Bonaria e Pirri osservano il lunedì il giorno di chiusura ordinaria) e anche la chiusura per l’intera giornata del Parco di Tuvixeddu.

NUMERI UTILI – Resta alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale al numero 345.6865769. Inoltre, continua il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

RIFUGI CLIMATICI – Per offrire sollievo durante le giornate più calde, la Giunta comunale ha istituito i rifugi climatici, spazi pubblici più freschi e confortevoli grazie alla presenza di verde, ombra e fontanelle. Ne fanno parte i principali parchi cittadini: San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria.

CAMPI E CANTIERI – L'Amministrazione comunale di Cagliari ricorda inoltre che l’ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026, firmata dalla presidente della Regione, ha introdotto specifiche misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico dell’edilizia e dell’impiantistica, particolarmente esposti agli effetti delle alte temperature.

(Unioneonline)

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