Il liceo “Antonio Gramsci” di Olbia entra a far parte delle scuole riconosciute da Cambridge University Press & Assessment: il liceo classico linguistico statale è stato ufficialmente accreditato come Cambridge International School, una certificazione che rappresenta un importante riconoscimento per il percorso di crescita e innovazione avviato dall’istituto, che unisce la tradizione umanistica del liceo classico alla vocazione internazionale del liceo linguistico.

L’accreditamento consentirà al “Gramsci” di ampliare ulteriormente la propria offerta formativa attraverso la sperimentazione di un percorso Cambridge International, pensato per rafforzare le competenze linguistiche degli studenti e offrire nuove opportunità di apertura internazionale. Il progetto prevede il potenziamento dell’uso della lingua inglese in ambito didattico e la possibilità di accedere, accanto alla maturità classica o linguistica, a certificazioni internazionali Cambridge, riconosciute nei percorsi universitari e professionali.

«Il nostro liceo si sta indirizzando sempre di più verso percorsi di internazionalizzazione, perché vogliamo essere innovativi e all’avanguardia», spiega la dirigente Salvatorica Scuderi. «L’idea di confrontarci con percorsi didattici internazionali, per ampliare l’offerta formativa, ci ha spinto a compiere questa scelta importante. Cambridge International – prosegue Scuderi – offre l’opportunità di insegnare un curriculum internazionale e di sperimentare un’educazione globale, adottando sistemi di valutazione e di insegnamento più ampi e interattivi e motivando gli studenti attraverso un miglioramento generale delle strategie didattiche. Insomma, se dovessi riassumere, potrei senz’altro dire che il “Gramsci” è sempre più un Liceo proiettato verso il futuro».

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