L'allerta meteo rossa ha bloccato anche tutte le attività del Consiglio regionale. Saltata anche la seduta della Terza commissione Bilancio per l'analisi degli emendamenti alla Finanziaria in vista dell’approdo in aula.

La conferenza dei capigruppo riunita da remoto per via dell'allerta ha deciso lo slittamento dei lavori: la commissione si riunirà mercoledì 21 gennaio alle 15.30, mentre giovedì alle 10 si riunirà il Consiglio regionale per cominciare l'esame degli articoli e degli emendamenti della manovra di bilancio 2026/2028.

Tutto fermo anche sul fronte della giunta regionale alle prese con le sentenze giudiziarie sui commissariamenti Asl e soprattutto con la scelta dei tre manager mancanti dopo il reintegro di Flavio Sensi a Sassari deciso dal Tar. Le trattative sono aperte con il Partito democratico, che aveva espresso perplessità a monte sui commissari. Ora, dopo un primo incontro a tre tra la presidente (e assessora ad interim) Alessandra Todde, il segretario dem Silvio Lai e il coordinatore del M5s Ettore Licheri, si susseguono contatti informali, ma non è certo che le nomine saranno finalizzate nella prossima riunione di giunta, probabilmente giovedì.

(Unioneonline)

