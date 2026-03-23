Referendum, Videolina in diretta per lo spoglio e per l’analisi del votoAppuntamenti alle 15 e alle 21 con il coordinamento della Redazione del Telegiornale e la sinergia con le altre testate del Gruppo L’Unione Sarda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Videolina in prima fila per vivere in diretta lo spoglio del referendum confermativo sulla riforma della Giustizia. Al termine dei telegiornali, dalle 15.05, approfondimento del Tg in diretta, con in studio il direttore Emanuele Dessì, regia di Francesco Lattuca. Con gli inviati Stefano Fioretti e Massimiliano Rais, le prime impressioni sulla partecipazione al voto, in attesa di commentare il risultato, anche con la partecipazione di ospiti in studio. Un lavoro coordinato dalla Redazione di Videolina in sinergia con i giornalisti delle altre testate del gruppo editoriale, L’Unione Sarda, unionesarda.it e Radiolina.
In prima serata, dalle 21, Radar speciale referendum. In conduzione Nicola Scano, regia di Beppe Passavanti. In studio ospiti in rappresentanza dei comitati del Sì e del No per analizzare il risultato del voto.
(Unioneonline)