Rattoppi stradali sulla 130, tutti in coda anche all’ingresso di CagliariGli automobilisti, già “sfiancati” dalle code, sono finiti dritti dritti nell’ennesimo ingorgo
Code su code sulla Statale 130, all’ingresso di Cagliari. Migliaia di automobilisti, dopo aver superato il semaforo all’altezza del bivio per Elmas (che da qualche giorno deve “gestire” anche ul flusso in arrivo da Pula, Villa San Pietro, Sarroch e Capoterra, oltre a quello consueto dal Sulcis-Iglesiente), si sono ritrovati poco dopo incolonnati per un cantiere di manutenzione. Una squadra di operai dell’Anas sta riparando alcune buche che si sono create per le piogge abbondanti. Intervento prezioso, manco a dirlo. Ma gli automobilisti, già “sfiancati” dalle code, sono finiti dritti dritti in un altro ingorgo.
(Unioneonline)