I cagliaritani sono ampiamente soddisfatti di vivere nella loro città. Un grado di soddisfazione che supera il 90% e che fa del capoluogo sardo una delle città italiane dove i residenti percepiscono la più alta qualità della vita, assieme a Trento, Trieste, Bergamo, Brescia e Bolzano.

È quanto emerge dall’ultima indagine “Quality of life in European cities”, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat.

Uno dei “plus” che rende più soddisfatti i cagliaritani, evidenzia la rilevazione, è la disponibilità di spazi verdi come parchi e giardini e luoghi per stare all’aria aperta, che fanno “felici” oltre l’80% dei residenti. Per contro, la soddisfazione per quanto concerne i servizi sanitari si aggira tra il 30% e il 40%.

Ancora: i cagliaritani risultano mediamente soddisfatti delle infrastrutture culturali, come sale da concerto, teatri, musei e biblioteche presenti in città.

SASSARI – Oltre a Cagliari, lo studio prende in considerazione, tra le città della Sardegna, anche Sassari.

In questo caso la rilevazione sottolinea come la soddisfazione dei sassaresi non superi l’81% ed evidenzia anche che i residenti della città turritana ritengono che la qualità della vita nella propria città sia peggiorata negli ultimi cinque anni.

Come nel caso di Cagliari, anche a Sassari c’è insoddisfazione per quanto riguarda i servizi sanitari e il trasporto pubblico.

ARIA AL TOP – Da sottolineare, inoltre, come sia i cagliaritani che i sassaresi ritengano ottima la qualità dell’aria della loro città, con dati di soddisfazione al top addirittura a livello europeo.

Nell’indagine è stato infatti chiesto agli intervistati di indicare il proprio livello di soddisfazione per la qualità dell’aria della propria città. E ai primi due posti di questa classifica troviamo proprio Cagliari e Sassari (con, rispettivamente, il 90,9% e l’89,5% di residenti soddisfatti per la qualità dell’aria), seguite da Helsinki (Finlandia), Rostock (Germania), Reggio di Calabria, Oulu (Finlandia), Aalborg (Danimarca), Bialystok (Polonia), Perugia.

AMMINISTRAZIONE – Tornando agli aspetti negativi, nelle due città sarde viene percepita una scarsa efficienza dell’Amministrazione pubblica locale, dato comune con moltissimi centri della Sicilia e più in generale del Mezzogiorno. Fra il 40 e il 50% dei cittadini di Cagliari e Sassari, inoltre, ritiene che nella stessa amministrazione pubblica locale esista un problema di corruzione.

SICUREZZA – Infine, i ricercatori hanno chiesto ai residenti delle città (26 in Italia, 85 a livello Ue) intervistati se si sentano sicuri a camminare da soli di notte per le strade.

I cagliaritani che hanno risposto sì non superano il 59%, mentre i sassaresi che non temono di girare di notte per la loro città sono meno del 43%.

TRENTO AL TOP – Guardando i dati a livello nazionale, ai vertici della classifica delle città dove i residenti sono più soddisfatti della qualità della vita troviamo Trento (al top anche a livello europeo), mentre il fanalino di coda è Taranto, che fa registrare il più basso livello di soddisfazione tra i 26 capoluoghi italiani presi in considerazione dall’indagine.

