Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto salire il livello dell’acqua nel canale di guardia di Pula, con una portata che non si vedeva da molti anni. L’altezza degli argini tiene lontano il rischio di esondazione, ma mette in evidenza la totale trascuratezza degli enti responsabili nella manutenzione dell’alveo.

Il ponte all'ingresso di Pula: una portata d'acqua così non si vedeva da molti anni

Il problema non è rappresentato tanto dalla vegetazione tipica (per esempio le canne, che abbondano alla foce), ma dalla crescita di alberi d’alto fusto. Nel disinteresse generale. Gli interventi sono autorizzati dalla Direzione generale del distretto idrografico della Regione, ma la segnalazione deve partire dal Comune. L’auspicio di molti, in paese, è che in primavera o la prossima estate, con il canale a secco, si possa finalmente intervenire dopo anni e anni. L’altezza degli alberi è la testimonianza migliore di quanto il problema sia stato trascurato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata