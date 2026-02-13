Alberi divelti, strade rese impercorribili dai rami strappati dalle forti folate di vento: per la compagnia barracellare di Capoterra è stata una notte di duro lavoro, gli agenti guidati dal capitano Ignazio Simone hanno garantito la circolazione sulle strade periferiche del territorio.

«Durante l’ultimo turno di notte, il personale in servizio è stato chiamato a gestire diverse situazioni di emergenza – spiega Ignazio Simone -, il maltempo ha causato non poche difficoltà alla viabilità in diverse strade. Oltre a rimuovere dalla carreggiata i rami, gli agenti hanno segnalato diverse criticità strutturali del manto stradale, tra cui una pericolosa voragine prontamente transennata. Un doveroso ringraziamento va ai colleghi per la prontezza e lo spirito di sacrificio dimostrati: la vigilanza del territorio rimane costante per garantire la sicurezza della popolazione anche nelle condizioni più proibitive».

