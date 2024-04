A Burcei l’Associazione della Confraternita di Misericordia compie 28 anni e il 24 aprile celebra l’anniversario con una giornata ricca di eventi.

Il gruppo di volontari, attivo nel territorio, copre il servizio d’emergenza e assistenza sanitaria del 118. Si parte domani alle 18.15, con l’appuntamento nella sede di via Progresso delle consorelle e dei confratelli. Alle 18.40 partirà il corteo con lo stendardo e le ambulanze che raggiungerà la chiesa parrocchiale.

Alle 19 invece si terrà la Santa messa in onore di Nostra Signora di Bonaria, in ricordo dei defunti, con il ringraziamento e la presentazione dei nuovi volontari. Si chiude alle 20 con la foto di gruppo e il corteo di rientro in sede con un rinfresco per tutti i presenti.

