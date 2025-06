Per il pubblico ministero Marco Cocco non ci sarebbero dubbi: due mesi dopo aver ucciso la moglie Francesca Deidda, prendendola a martellate nella loro casa di San Sperate e poi gettando via il corpo in un borsone in un bosco lungo l’Orientale Sarda, in territorio di San Vito, il 44enne di Assemini avrebbe anche portato nella casa del delitto una quindicenne, facendola entrare in camera e sdraiare nel letto matrimoniale, per poi abbracciarla e baciarla ripetutamente.

In attesa che la Corte d’assise si pronunci sulla richiesta dell’ergastolo per il femminicidio, il magistrato ha chiuso anche la seconda indagine e si appresta a sollecitare il rinvio a giudizio per l’autotrasportatore anche per l’ipotesi di violenza sessuale aggravata su minore.

