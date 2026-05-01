Al via presto a a Burcei i lavori di sistemazione della chiesa di Santa Maria di Monserrat e dell’oratorio. Saranno spesi 350mila euro. Con 200mila euro si interverrà sulla chiesa e sulla Casa parrocchiale limitrofa al monumento principale. Per la chiesa si prevede l’eliminazione delle criticità presenti con la bonifica e la rasatura dell’intonaco con una malta a base calce e la successiva pittura.

Per le cupole del presbiterio si prevede la demolizione e successiva ricostruzione della copertura della lanterna e di parte della cupola principale. Previsti anche interventi di impermeabilizzazione.

All’interno del presbiterio è stato poi previsto il posizionamento di una unità di condizionamento a filo pavimento. «Con altri 150mila euro-spiega il sindaco Simone Monni- verranno completati altri interventi di ristrutturazione della Chiesa e dell’oratorio, compresa la manutenzione della copertura. Previsti anche progetti in legno destinati a valorizzare gli spazi parrocchiali.Questi interventi sono stati promossi dall’ex parroco don Giuseppe Pisano, con cui il Comune ha collaborato per arrivare ai finanziamenti e alla loro gestione».

© Riproduzione riservata