Secondo giorno di pellegrinaggio per il simulacro di Sant’Efisio diretto verso i luoghi del martirio.

Dopo la partenza da Cagliari – in un questa edizione numero 370 caratterizzata dall’emergenza per la dermatite bovina e dalla conseguente assenza del tradizionale carro trainato dai buoi, sostituito prima dai fedeli a spalla e poi da un furgone – il Martire guerriero ha trascorso la notte a Sarroch.

Poi, dopo la messa, il corteo si è rimesso in viaggio verso Villa San Pietro e poi verso il ponte Su Rondò, per il passaggio di consegne tra l’Alter Nos di Cagliari e il sindaco di Pula sulla responsabilità del cerimoniale. Quindi la messa solenne nella chiesa di San Giovanni Battista, soste al cimitero e davanti alla chiesetta di San Raimondo, prima di proseguire verso Nora.

La diretta su Videolina dalle 11.30.

LA CRONACA DELLA GIORNATA DEL 1 MAGGIO

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