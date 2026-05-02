La moto prende fuoco dopo l’impatto contro il guardrail: tragedia sulla 387, morto un 49enneLo schianto all’altezza della rotatoria di Serdiana. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. La vittima è un centauro di Quartu
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Ha perso il controllo della moto, che è andata a sbattere contro il guardrail prendendo fuoco.
È morto così il 49enne vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato sera, lungo la Statale 387, all’altezza della rotatoria di Serdiana.
Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Il personale sanitario ha provato a rianimare il centauro sul posto, ma i tentativi sono purtroppo risultati vani.
Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine.
(Unioneonline)