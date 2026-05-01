Paura a Serdiana: fiamme dal barbecue, una volontaria in ospedaleIntossicata dal fumo, la donna intervenuta per i soccorsi è stata portata al Santissima Trinità
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Momenti di paura nel pomeriggio a Serdiana, dove si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione di via Dante. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un barbecue investendo le suppellettili presenti nel cortile.
In aiuto dei proprietari sono subito accorsi alcuni volontari dell'associazione di soccorso "Il Samaritano". Una volontaria è rimasta intossicata a causa del fumo denso. Subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per accertamenti.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio dopo alcune ore impedendo alle fiamme di propagarsi alle abitazioni vicine.