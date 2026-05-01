Serdiana, tragico incidente sulla 387: morto un motociclista di QuartuLa vittima, 49 anni, ha perso la vita andando a sbattere contro il guardrail all’altezza della rotatoria: inutili i soccorsi
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Tragico incidente, questa sera poco prima delle 22, sulla Statale 387: un motociclista di 49 anni di Quartu ha perso la vita dopo essere andato a sbattere contro il guardrail all’altezza della rotatoria di Serdiana.
L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti e l’intervento dei soccorritori è stato immediato: sul posto è arrivata anche una Mike dell’Areus. Ma per il centauro, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato niente da fare.
Sulla statale del Parteolla hanno lavorato anche i vigili del fuoco: la moto, dopo l’impatto, ha preso fuoco.