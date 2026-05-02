villasor
02 maggio 2026 alle 07:30aggiornato il 02 maggio 2026 alle 07:59
Auto fuori strada sulla Statale 196: inutili i soccorsi per il conducenteTragedia nella notte al km 14. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri
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Ancora sangue nelle strade della Sardegna.
Verso l’una di notte un’auto è uscita di strada sulla statale 196 all’altezza del chilometro 14, a Villasor: purtroppo per il conducente non c’è stato niente da fare. Inutili i soccorsi del personale del 118.
Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco di Sanluri e i carabinieri per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente.
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