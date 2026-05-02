Ancora sangue nelle strade della Sardegna.

Verso l’una di notte un’auto è uscita di strada sulla statale 196 all’altezza del chilometro 14, a Villasor: purtroppo per il conducente non c’è stato niente da fare. Inutili i soccorsi del personale del 118.

Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco di Sanluri e i carabinieri per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

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