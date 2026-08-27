Violento scontro frontale fra due auto a Solanas, i feriti soccorsi da un turistaSecondo i primi accertamenti dei carabinieri di Sinnai e del Reparto radiomobile di Quartu ci sarebbe stata un’invasione di corsia
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Sono di Dolianova e Sinnai gli automobilisti coinvolti nell'incidente stradale di questo pomeriggio sulla nuova Orientale sarda all'altezza di Solanas. Si tratta di una donna di 46 anni e di un coetaneo, entrambi di Dolianova oltre che dell'automobilista di Sinnai.
I primi due viaggiavano assieme su una Lancia Y: nell'incidente sono rimaste coinvolte tre macchine. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Sinnai e del Reparto radiomobile di Quartu ci sarebbe stata un’invasione di corsia con successivo scontro frontale. Il primo a soccorrere i feriti è stato un turista di passaggio.
Immediato è stato l'allarme con la donna di Dolianova accompagnata al Brotzu in codice rosso per dinamica. Gli altri due feriti sono stati trasferiti in altri ospedali a bordo di due ambulanze. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi. Nel luglio scorso in questo tratto di strada si era registrato un altro incidente con due vittime.