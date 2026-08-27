A Muravera, spiaggia di Colostrai, 25 tartarughine hanno raggiunto il mare. A Castiadas invece, sulla spiaggia di Cala Sinzias, ben 57. È il risultato delle ispezioni dello staff dell’Area Marina protetta di Capo Carbonara nei due nidi di Caretta caretta individuati lungo la costa sud orientale, nei territori, appunto, di Muravera e Castiadas. Ispezioni portate avanti con i biologi del Cres e con il supporto della rete regionale per la conservazione della fauna marina e degli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Base Navale di Villasimius e della Stazione di Villaputzu.

Il primo nido era stato individuato sulla spiaggia di Colostrai. Al suo interno erano state deposte complessivamente 78 uova, delle quali 30 risultavano schiuse. Di queste, 25 tartarughine sono riuscite a raggiungere il mare, mentre 5 sono state rinvenute morte all'interno del nido.Durante il controllo del nido sono state rinvenute 36 uova integre e 12 danneggiate, completando così il monitoraggio dell'intera deposizione. Come spiega l’Area Marina, considerando gli esemplari che hanno raggiunto il mare, il successo di emersione è risultato pari al 32,1%.

Il secondo nido, individuato sulla spiaggia di Cala Sinzias, conteneva anch'esso 78 uova, delle quali 62 sono risultate schiuse. L'ispezione ha permesso di verificare la presenza, all'interno del nido, di 2 tartarughine ancora vive, che sono state recuperate e liberate al tramonto, oltre a 5 esemplari morti. Sono state inoltre rinvenute 10 uova integre e 6 danneggiate. Complessivamente, 57 tartarughine hanno raggiunto il mare, con un successo di emersione pari al 73,1%.

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