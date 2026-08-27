Un aiuto per chi vive in abitazioni in affitto con regolare contratto di locazione a Maracalagonis. Già approvato il bando per l’annualità 2026.

Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre esclusivamente online con autenticazione tramite SPID, o CIE. Oppure anche collegandosi al link seguente: https://so.comune.maracalagonis.ca.it/ServiziDigitali/S4 o accedendo alla sezione "Istanze online” . In c aso di necessità, ci si può rivolgere anche allo sportello “Informagiovani”” dia via Roma 44 a Maracalagonis, a partire dal 1 Settembre 2026, il martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì dalle 16, alle 19.30.

Intanto la graduatoria provvisoria degli ammessi al “Nido per l'infanzia” per l’anno educativo 2026/2027, pubblicata il 10 agosto sul sito internet istituzionale del Comune, è diventata definitiva. Per il primo settembre, nell’asilo nido, è previsto un incontro con le famiglie dei minori ammessi.

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