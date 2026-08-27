Maracalagonis, un bando per i contributi sulle case in locazioneGià approvato il bando per l’annualità 2026
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un aiuto per chi vive in abitazioni in affitto con regolare contratto di locazione a Maracalagonis. Già approvato il bando per l’annualità 2026.
Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre esclusivamente online con autenticazione tramite SPID, o CIE. Oppure anche collegandosi al link seguente: https://so.comune.maracalagonis.ca.it/ServiziDigitali/S4 o accedendo alla sezione "Istanze online” . In c aso di necessità, ci si può rivolgere anche allo sportello “Informagiovani”” dia via Roma 44 a Maracalagonis, a partire dal 1 Settembre 2026, il martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì dalle 16, alle 19.30.
Intanto la graduatoria provvisoria degli ammessi al “Nido per l'infanzia” per l’anno educativo 2026/2027, pubblicata il 10 agosto sul sito internet istituzionale del Comune, è diventata definitiva. Per il primo settembre, nell’asilo nido, è previsto un incontro con le famiglie dei minori ammessi.