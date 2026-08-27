Grande festa a Quartu per Giovanna Bellisai, la nonnina più anziana della città, che ha compiuto oggi 106 anni. Nel salotto della sua casa in via Marconi, dove vive circondata dall’affetto dei suoi figli, la nonnina è vispa e arzilla, sana e felice, con i naturali acciacchi della sua età. A preoccuparla sono le notizie che arrivano ogni giorno dalla tv.

«Tutte queste guerre mi fanno paura e sono terribili», dice, «perché boccinti unu muntoni e genti, uccidono tanti giovani che non potranno avere un futuro e che avrebbero diritto di avere un’altra vita». La società di oggi le piace poco: «troppe tasse e troppa delinquenza». Sembrano lontanissimi i tempi, ricorda, «quando da giovani ci sedevamo fuori dal portone di casa con su scannixeddu, nelle sere d’estate a prendere il fresco, lasciando le porte aperte perché tutto era tranquillo. Adesso invece se lasci le porte aperte ti rubano tutto».

Vedova da oltre vent’anni Giovanna Bellisai ha sempre fatto la casalinga: ha cresciuto i suoi sei figli e adesso a questi si sono aggiunti 9 nipoti e otto pronipoti. Ribadisce che «non so come ho fatto ad arrivare alla mia età. Io mangio di tutto, mi piace la pastasciutta e bevo sempre un bicchiere di vino». In questo periodo la sua passione, «è la pesca con il vino. La metto nel bicchiere e poi ci metto tutto il vino ed è buonissima».

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