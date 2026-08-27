Continuano i disagi per la bassa tensione dell’energia elettrica in abitazioni e nelle strutture turistiche di Solanas, borgata turistica di Sinnai. Disagi che avrebbero già provocato anche dei danni.

«Una situazione che si ripete da giorni – ha detto il ristoratore Lazzaro Asuni – : i problemi sono legati evidentemente alla bassa tensione con i frigoriferi che spesso vanno in tilt proprio a causa della bassa tensione della rete. Una situazione che si è aggravata col caldo particolarmente intenso delle ultime settimane: attendiamo un sopralluogo e la soluzione del problema. Non possiamo lavorare in queste condizioni di precarietà. Ricordo che Solanas è ancora invasa dai turisti e dai villeggianti».

Black out elettrici anche a Maracalagonis con pesanti disagi e danni per gli utenti. L'ultimo, questo pomeriggio: un'interruzione improvvisa dell'energia elettrica in diverse zone del paese per un guasto. Interessato in particolare il centro abitato. Dopo le segnalazioni l'Enel è intervenuto sistemando il guasto. Resta il fatto che in paese i black out sono continui. L'ultimo sette giorni fa come fa notare un utente con la corrente mancata per diverse ore.

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