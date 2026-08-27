Scontro tra auto sulla nuova statale 125: tre feriti in codice rossoLo schianto all'altezza dell'uscita per Solanas
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Tre feriti in codice rosso nello scontro tra due auto: questo il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 15,45 sulla nuova statale 125 all'altezza dell'uscita per Solanas.
Sul posto per i soccorsi il personale del 118: la persona in condizioni più gravi è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari, con l'elicottero.
Gli altri due feriti sono stati accompagnati in ambulanza. Le forze dell'ordine stanno svolgendo i rilievi per accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico.