Prende il via sabato a Quartu la prima festa di Santo Stefano organizzata dal Comitato parrocchiale. Il debutto è affidato a una serata di condivisione, musica e solidarietà. L’appuntamento è alle 20 nel parco della chiesa in via Della Musica con la cena benefica sotto le stelle per sostenere il progetto Maji, destinato alla realizzazione di un pozzo per garantire l’accesso all’acqua potabile alla popolazione di Pawaga, il villaggio in cui opera il missionario don Carlo Rotondo. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto, contribuendo così a migliorare concretamente le condizioni di vita della comunità locale.

Nel corso della serata è previsto un collegamento video con don Carlo, che offrirà ai partecipanti una testimonianza diretta sulla sua esperienza missionaria e sull’opera da realizzare. Il programma sarà arricchito dallo spettacolo musicale della Maji Band “a Squarcia Gola”.

La festa proseguirà poi domenica alle 21 nel cortile parrocchiale in via Boito con il concerto di Antonio Pani in trio con Massimo Perra e Daniele Cuccu. Un viaggio poetico musicale che ripercorrerà le tappe della lunga esperienza artistica di Pani che si avvia a celebrare i 46 anni di carriera. La festa proseguirà ppi il 5 e il 6 settembre con, il 5, l'appuntamento con Kubidus, sapori, musica e tradizioni delle comunità straniere che vivono in città organizzato dall'associazione Sette note e più.

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