l’incidente
08 agosto 2026 alle 07:42
Villasor, schianto in moto nella notte: grave un diciottenneIl giovane ha perso il controllo del mezzo all’ingresso del paese: portato al Brotzu
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Grave incidente nella notte all’ingresso di Villasor.
Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente sull’asfalto. Immediati i soccorsi: il giovane è stato trasportato in codice rosso al Brotzu.
A causa dello schianto avrebbe riportato fratture multiple e un trauma cranico. Non risultano coinvolti altri mezzi o altre persone: il diciottenne, secondo le prime informazioni, avrebbe fatto tutto da solo.
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