Grave incidente nella notte all’ingresso di Villasor.

Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente sull’asfalto. Immediati i soccorsi: il giovane è stato trasportato in codice rosso al Brotzu.

A causa dello schianto avrebbe riportato fratture multiple e un trauma cranico. Non risultano coinvolti altri mezzi o altre persone: il diciottenne, secondo le prime informazioni, avrebbe fatto tutto da solo.

© Riproduzione riservata