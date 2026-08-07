Un pomeriggio da incubo per i residenti di Pitz’e Serra che abitano vicino alla chiesa San Giovanni Evangelista: un violento rogo - alimentato dal vento - ha divorato le sterpaglie secche a ridosso di alcune abitazioni di via Danimarca.

Fiamme alte e aria irrespirabile, sino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e scongiurato danni alle case.

Sul posto anche Protezione civile e vigili urbani, insieme all’associazione Nos e alla Forestale per la bonifica. Non il primo nella zona di Quartu: poche settimane fa lo stesso episodio si è verificato a pochi metri di stanza, anche in quel caso l’incendio era partito dalle sterpaglie secche a ridosso delle case.

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