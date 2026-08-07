Dolianova, rete idrica in via Vespucci. Lunedì il collegamento alla condotta esistenteIl servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento
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Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Dolianova, per la giornata di lunedì 10 agosto i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente di un nuovo tratto di condotta realizzato in via Amerigo Vespucci, all'altezza dell'intersezione con via Dei Lavoratori.
Per poter effettuare i lavori, tra le 8 e le 17 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle due vie sopracitate e in via Matteotti: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento.