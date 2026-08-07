Lo sterrato incolto di via Solarussa, a fianco al parco omonimo, diventerà uno skatepark, il primo in assoluto a Quartucciu. Gli operai sono al lavoro per riqualificare il terreno, abbandonato da tempo e dove c’erano erbacce secche.

L’intervento rientra nei lavori del più ampio progetto del Parco lineare lungo il rio Is Cungiaus. Quest’ultimo è nella fase del primo lotto, che prevede anche, sul lato opposto a via Salvo d’Acquisto, una pista ciclopedonale con alberature e aree verdi a giardino, oltre a due ponti anch’essi ciclopedonali che congiungeranno le due parti del paese: quella storica e quella di nuova costruzione, attualmente accessibili da via Mandas.

Un percorso ciclopedonale affiancherà tutto il corso del fiume, da via Quartu alla 554 cagliaritana. Al contempo verrà fatta la riqualificazione dell'alveo del fiume e degli argini, con il rifacimento della savanella in cemento per favorire lo scorrimento dell’acqua.

«L’impresa si è temporaneamente spostata a lavorare nella zona del parco di via Solarussa, in attesa della fornitura di materiali per i ponti di attraversamento vicino al rio Is Cungiaus», dice l’assessore comunale dei Lavori pubblici Walter Caredda, «adesso è impegnata nella realizzazione dello skatepark, un’opera a lungo richiesta dalla cittadinanza e che a Quartucciu mancava. Al contempo è stato anche recintato lo sterrato di via Arborea, a pochissimi metri di distanza, dove sorgerà un campo sportivo polivalente, tra cui un campo da pallavolo all’aperto».

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