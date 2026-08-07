Nuovo disservizio idrico nella giornata di oggi a Quartucciu dove, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, i cittadini hanno ritrovato al loro risveglio i rubinetti a secco.

Dopo il guasto registrato questo martedì, nella giornata di oggi si sono verificate altre due rotture, in via Silanus e soprattutto in via Raffaele Piras, con quest’ultima che è una delle principali condotte idriche della città.

In diverse zone del paese i rubinetti sono rimasti a secco, alimentando il malcontento tra i residenti. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di protesta e le segnalazioni di cittadini furiosi per una situazione che si ripete a distanza di pochi giorni. In tanti hanno raccontato di essersi svegliati senz’acqua e di non essere riusciti nemmeno a fare una doccia, con l’aggravante delle alte temperature di questi giorni.

Tra le tante zone segnalate dai cittadini ci sono: via degli Ulivi, via Nazionale, via delle Serre, via Rosselli, via Mogoro, via Guspini, via Ortobene e nella zona della chiesa di San Pietro Pascasio.



Nell’arco della giornata si sono verificate in diverse occasioni delle brevi riprese del servizio idrico, con l’acqua che è poi mancata nuovamente, dando solo l’illusione della risoluzione del problema.

Un disservizio che ha creato disagi anche nelle normali attività domestiche, costringendo molte famiglie a riorganizzare la giornata e ad acquistare acqua in bottiglia per far fronte all’emergenza.

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