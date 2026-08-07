Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto, nelle campagne di Sant’Andrea Frius, in località Sa Casa Beccia.

Le fiamme hanno interessato un’ampia porzione di vegetazione, lasciando dietro di sé una vasta area annerita. Come mostrano le immagini scattate nella zona, il rogo si è sviluppato lungo un versante, con diversi focolai e colonne di fumo visibili anche a distanza.

Per contrastare l’avanzata delle fiamme è stato necessario anche l’intervento dei mezzi aerei: tre elicotteri hanno partecipato alle operazioni di spegnimento. A terra sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile di Sant’Andrea Frius, impegnati nelle operazioni antincendio.

Al momento non è ancora disponibile una stima ufficiale della superficie percorsa dalle fiamme. Restano inoltre da accertare le cause che hanno dato origine all’incendio.

Le operazioni hanno consentito di contrastare il fronte del fuoco, mentre nell’area interessata dal rogo sono proseguite le attività di spegnimento e messa in sicurezza.

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