Estate a Burcei, arriva Bidda Rock 2026L'appuntamento è per domani, sabato, a Burcei nella Piazza Marcia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arriva Bidda Rock 2026, una lunga serata dedicata alla musica dal vivo, alle band emergenti e ai grandi successi del rock italiano.
L'appuntamento è per domani, sabato, a Burcei nella Piazza Marcia. Dalle ore 19, nove concorrenti saliranno sul palco per conquistare la partecipazione diretta al Poetto Fest.
Dalle ore 22, spazio ad un concerto con i Mercanti e Servi e i Nomadi Tribute Band, Rockside – Tributo Italiano, Resta in Ascolto – Laura Pausini Tribute Band.
Una serata insomma di musica, energia e condivisione nel cuore di Burcei. Il tutto nell'ambito della Estate burcerese.