Muravera, Marina di San Giovanni: l'acqua è potabileUna buona notizia per i turisti e villeggianti che affollano la costa e per le attività turistiche
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Dichiarata nuovamente potabile l'acqua che alimenta il litorale della Marina di San Giovanni.
I nuovi controlli effettuati dalla Asl hanno stabilito che l'acqua può essere nuovamente utilizzata per scopi potabili col Comune che ha così annullato l'ordinanza di ieri che ne vietava l'uso. Le analisi erano state effettuate su tre campioni del tre agosto scorso.
A firmare la nuova ordinanza è stata la sindaca Francesca Mattana. L'acqua della rete può essere nuovamente utilizzata per il consumo umano sia per la preparazione degli alimenti.
Una buona notizia per i turisti e villeggianti che affollano la costa e per le attività turistiche.