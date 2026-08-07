Qualcuno la scorsa notte è entrato nella cittadella sportiva in via I Maggio, danneggiando e rubando attrezzature utilizzate per le attività del "Camp estivo", un servizio importante per le famiglie e soprattutto per i bambini che lo frequentano.

«Questo vile atto - scrive il sindaco Gigi Puddu - evidenzia solamente la miseria umana e la bestialità di chi lo ha compiuto, in spregio totale della civile convivenza e della sensibilità verso bambini. Ho consigliato ai gestori del Camp estivo di sporgere immediatamente denuncia alle Forze dell’Ordine affinché possa essere fatta luce su questo grave episodio che danneggia l’immagine di tutta la nostra comunità».

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