A Sarroch sarà temporaneamente sospeso il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica. Lo stop entrerà in vigore da lunedì 10 agosto e resterà valido fino a nuova comunicazione.

La sospensione è dovuta all'indisponibilità degli impianti autorizzati al conferimento e al trattamento della frazione plastica. Come comunicato dagli impianti di destinazione, le strutture hanno raggiunto la massima capacità di stoccaggio e, di conseguenza, sono stati bloccati i flussi verso gli impianti di riciclo finale.

L'Amministrazione comunale e la De Vizia invitano i cittadini a non esporre i contenitori o i sacchi destinati alla raccolta della plastica nei giorni previsti dal calendario e a non conferire questo tipo di rifiuto presso l'ecocentro comunale fino alla riattivazione del servizio.

La raccolta riprenderà non appena saranno ripristinate le ordinarie condizioni di conferimento. La data di riavvio sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune.

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