Dopo l’incendio, è iniziato l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei terreni incolti a ridosso di via Danimarca a Quartu.

Secondo le prime stime il rogo ha interessato un'area di circa tre ettari di sterpaglie, arrivando a minacciare alcune abitazioni e auto parcheggiate lungo la strada. Le gomme di alcune vetture sono scoppiate per il calore.

Per fortuna il pericolo è stato poi sventato: sono intervenute le squadre dei Nos di Quartu con due camion e due Pick-Up, i pompieri francesi del progetto Prepositioning ground Firefighters e i Paff di Quartu. Si sta ora cercando anche di risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità..

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