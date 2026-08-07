Un presidio per garantire il benessere animale. Nasce una task force dedicata, che vede il Comune in campo con l’assessorato all’Ambiente e la Polizia locale, insieme ai carabinieri e alla Forestale, con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dell’ordinanza firmata dal sindaco Graziano Milia per proteggere cani, gatti e altri animali d’affezione, in primis dai rischi legati alle temperature estreme di questa estate 2026.

A sollecitare i controlli sono gli stessi residenti, con numeri che parlano chiaro: sono infatti complessivamente circa un centinaio le segnalazioni giunte finora ai contatti delle diverse forze dell’ordine coinvolte. Il primo obiettivo resta dare assistenza agli animali d’affezione che vivono effettivamente una situazione di difficoltà. Il gruppo di lavoro composto dal Comune, dai carabinieri e dalla Forestale si avvarrà come di consueto della collaborazione del Servizio veterinario dell’Asl, chiamato a fornire il supporto tecnico-sanitario necessario per la valutazione delle effettive condizioni degli animali segnalati, affinché si possa giungere a un puntuale accertamento di eventuali violazioni dell’ordinanza.

Per rendere più efficace e tempestiva la gestione delle richieste, l’amministrazione comunale sta attivando un punto di contatto interforze, pensato per coordinare in modo unitario tutte le segnalazioni e le richieste di intervento provenienti dai cittadini. Un canale unico che permetterà di velocizzare le verifiche sul campo e di evitare sovrapposizioni tra i vari soggetti coinvolti nei controlli.

«Costruire una rete strutturata di collaborazione fra le istituzioni e le associazioni che hanno competenza rispetto alla tutela e al benessere degli animali d’affezione è tassello indispensabile della strategia di intervento dell’amministrazione e insieme la strada maestra per fare prevenzione e moltiplicare comportamenti virtuosi - spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura -. Con riferimento specifico alla recente ordinanza avente a oggetto il divieto di esposizione prolungata degli animali al caldo estremo e ad altre condizioni di maltrattamento, con la regia del settore Ambiente e della Polizia locale, e in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e il Corpo forestale, attueremo le misure previste».

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