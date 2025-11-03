La Cantina Mesa (di Sant'Arresi) si è aggiudicata la prima edizione del torneo golf Cannonau Championship che si è svolto nel green del Tanka Golf di Villasimius lo scorso primo novembre. Un evento - unico nel suo genere – che ha unito sport e tradizione con 48 partecipanti in rappresentanza di 24 tra le più importanti cantine produttrici di cannonau. Fra i premiati anche la cantina Demuru, la cantina Castiadas e la cantina Animas (quest’ultima nella categoria Lady con la coppia Roberta Melis-Maria Teresa Pani).

Ad organizzare l’evento Guido Bernardini, toscano ma ormai sardo d’adozione (da alcuni anni risiede a Muravera): «Considerato il successo di questa prima manifestazione – spiega – abbiamo già in programma una seconda edizione il prossimo 2 giugno. Non solo, altre regioni italiane ci hanno già detto che vogliono replicare il torneo all’insegna delle loro tradizioni. Un grande grazie alle aziende di vino sarde che hanno accolto il mio invito e si son rese subito disponibili».

Al termine della gara le cantine hanno offerto una degustazione delle loro eccellenze agli appassionati di golf e ai tanti turisti che si sono affacciati al green di Villasimius. In più, per tutti, una fetta dell'ottimo civraxiu cotto nel forno a legna di Camisa (Castiadas) e di Coccoi sardo.

