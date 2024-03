È stato ultimato il sopralluogo lungo la strada, nella periferia di Villasimius, dove ha perso la vita il 28enne Alessio Cireddu. L’incidente sarebbe avvenuto nella notte, il giovanissimo avrebbe perso il controllo del mezzo col quale stava rientrando a casa e nello schianto è andato a finire fuori strada in mezzo a dei cespugli.

A dare l'allarme è stato – questa mattina – un pastore di passaggio che ha trovato il corpo. Quindi l’arrivo sul posto dei carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito che hanno effettuato i rilievi di legge. Presente anche il comandante della stessa compagnia, il maggiore Massimo Meloni.

Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. La salma è stata rimossa poco fa e trasferita all'obitorio del cimitero a disposizione della famiglia. Alessio aveva trovato occupazione pare a tempo indeterminato in un locale pubblico di Villasimius appena qualche giorno fa. Grande il cordoglio in paese anche da parte del sindaco Luca Dessì. «Una notizia che ci rattrista. Siamo tutti vicini alla famiglia».

