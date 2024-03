Incidente mortale oggi a Villasimius dove un 19enne ha perso il controllo del suo scooter, finendo sull’asfalto.

È avvenuto stamattina in località Cruccuris, in una strada poco trafficata e residenziale. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Per il ragazzo, poco più che maggiorenne, sarebbe stato fatale l’impatto con l’asfalto. Inutili i soccorsi.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi.

