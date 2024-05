Si sono immersi nel primo pomeriggio, nel mare al largo di Villasimius nella zona dove si trova il relitto San Marco, e non sono più tornati su. Sono momenti di grande apprensione per due sub esperti, uno di Villasimius e uno di Cagliari: dopo l’allarme, dato da chi si trovava sulla barca “d’appoggio” preoccupato per il ritardo nella risalita dei due sub, sono scattate immediatamente le ricerche. Sul posto, nella zona dell’isola di Serpentara, sono arrivati una motovedetta dalla Capitaneria e i gommoni dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

I due sub, secondo una prima ricostruzione, erano impegnati in un’immersione a circa 100 metri di profondità con un centro diving di Villasimius. Ancora da capire se fossero lì perché incaricati di un lavoro per conto di altri. La zona battuta era quella dove si trova il relitto San Marco, piroscafo affondato nel 1941 dai siluri lanciati da un sommergibile britannico.

Si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall’alto tutto lo specchio di mare.

